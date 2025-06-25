Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'ne dair yaptığı değerlendirmede, denetimli serbestlik uygulamasında yapılacak değişikliklerle kamuoyundaki 'cezasızlık' algısını sona erdirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Tunç, sistemin daha etkin işlemesi için çalışmaların süreceğini vurgulayarak, iki yıl ceza alan kişilerin en az 36 gün, bir yıl ceza alanların ise en az 18 gün cezaevinde kalacağı bilgisini paylaştı.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

• Denetimli serbestlik görevlilerimiz gece gündüz demeden toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyorlar. Bu büyük yapının daha da güçlenmesi için gerekli tüm adımları atmaya sistemi geliştirmeye kararlıyız.

• Çok önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Özellikle değişiklikle aldıkları cezanın koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin en az 10'da birini ceza infaz kurumunda geçirme şartı getirildi.

"Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz"

• Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz. İki yıl ceza alan en az 36 gün cezaevinde kalacak. Bir yıl ceza aldıysa en az 18 gün cezaevinde kalma durumu olacak.

• Konutta infaz edilirken denetimli olarak takibinin sağlanması çalışması da yapılıyor.

• Denetimli serbetslik yalnızca Türkiye'de uygulanan bir sistem değil. Cezanın sadece geçmişin bedeli değil geleceği açılan bir kapı olarak düşünüyoruz.

• 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yılın altındaki suçlarda konutta infaz 4 yıla çıkarıldı. 80 yaşını bitirmiş kişiler için, 6 yıla kadar suçlar bakımından, cezaları konutta geçirecekler. İstisna: cinsel saldırı ve terör.

• Ağır bir hastalık ve engellilik durumu çerçevesinde infaz erteleme mümkün, bunu konutta infaza çevirdik.

• Doğumdan itibaren 6 ay geçen 5 yıl ve daha az ceza alanlara da konutta infaz imkanı getirilecek.