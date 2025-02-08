Bakan Uraloğlu: "16 yaş altı sosyal medya sınırlaması 2025'te uygulanmaya başlayacak"

Çocukları koruma altına almak adına, sosyal medya kullanımıyla ilgili düzenlemelerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çok yakında uygulanmaya başlanacak 16 yaş sınırı hakkında açıklamada bulundu.

"Bu yıl hayata geçmesi planlanıyor"

TRT Haber'e yaptığı açıklamada “16 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı sınırlamasına ilişkin düzenlemeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Mahkeme kararı bekleniyor...

Erişime kapatılan Robloks ve Discort oyunlarına da değinen Bakan, adı geçen uygulamalarla ilgili mahkeme kararının beklendiğini açıkladı. İstenmeyen içeriklerin kaldırılması halinde oyunlara erişimin mümkün olacağını belirtten Uraloğlu, çocukları koruma altına almak adına Dünyada pek çok ülkede sosyal medyaya düzenleme getirildiğini hatırlattı.