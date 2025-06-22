Bakan Uraloğlu açıkladı! İran ve Irak’ta toplam 11 Türk uçağı mahsur kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek “Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu” öncesi gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İran'da 7 tane, Irak'ta 4 uçağımız var

İran ile İsrail arasındaki çatışmaların ardından bölgede kalan Türk hava yolu şirketlerine ait uçaklara dair değerlendirmede bulunan Uraloğlu, "İran-İsrail çatışmasında İran'da 7 tane, Irak'ta da 4 tane uçağımız kaldı. Pegasus'un 7 tane, Türk Hava Yolları'nın 2 tane, AJet'in 1 tane, Tailwind'in de 1 tane uçağı var" dedi.

Süreci Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli bir şekilde takip ettiklerini belirten Uraloğlu, bölgede hava sahasındaki hareketlilik nedeniyle risk alınamadığını ifade etti.

"Onları ilk fırsatta alacağız"

Uraloğlu, "O bölgedeki hava hareketinin, roket ve füze hareketinin çok yoğun olması sebebiyle o riski hem ilgili ülkeler, hem de biz alamadık açıkçası. Orada 3-4 gün bütün ekipler kaldı. Şimdi bütün ekipleri can güvenliğini sağlama noktasında bu tarafa aldık. Şimdi günlük takip ediyoruz. Bir fırsat olursa, onları ilk fırsatta almış olacağız" diye konuştu.