Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Bakan Uraloğlu, Trabzon'da mevcut havalimanının daha kuzeyinde denize doğru, Türkiye'de denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladıklarını kaydetti.

Trabzon'a yaklaşık 175 milyar TL'lik yatırım

Uraloğlu, Bakanlık olarak Trabzon'a yaklaşık 175 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Güney Çevre Yolu'nun ilk etap çalışmalarının Mersin'den başladığını ifade eden Uraloğlu, Mersin ile Sera Gölü-Akyazı arasının birleştirileceğini, bir anlamda Kanuni Bulvarı ile de entegrasyonunun sağlanacağını anlattı.

Uraloğlu, toplamda 54,3 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun ilk etaptaki 16,5 kilometresinde 14,5 kilometre tünel olduğuna işaret ederek, "Geri kalan 2 kilometresi de bağlantılar, viyadükler. Neredeyse tamamının tünel olduğu bir çalışma. Bir taraftan kamulaştırma çalışmalarını da devam ettiriyoruz." dedi.

Raylı sistemle ilgili proje çalışması tamamlanmak üzere

Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine raylı sistemle ilgili proje çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Akçaabat'tan başlayıp Yomra'ya kadar gidecek 32 kilometrelik bir hat. Burada ilk etapta Şehir Hastanesi ile havalimanı arasını bağlayalım çünkü en yoğun yer burası. Bir taraftan da kaynakların efektif kullanılması adına daha doğru olduğunu düşünüyoruz.

İkinci etapta Akçaabat ve Yomra'da eksik kalan kesimleri bitirelim diye bir çalışmamız var. Düşüncemiz, bu sene projeyi tamamen onaylayıp, 2026 yılı yatırımı programına sunup 2026 yılında yapım çalışmalarına başlayalım istiyoruz."

Uraloğlu, Samsun'dan Sarp'a kadar tüm illerin sahile doğu batı ekseninde yerleştiğini anlatarak, "Samsun'dan Sarp'a kadar bir proje çalışmasını başlattık, hızlı tren çalışması. Bunun ilk ayağı da Kırıkkale-Çorum arasının ihalesini yaptık. Önümüzdeki sene Çorum ile Samsun arasının ihalesini inşallah yapacağız. 2-3 sene devam edecek sadece proje yapımı." dedi.

Trabzon'a yeni havalimanı müjdesini verdi

Trabzon Havalimanı'nın ülkenin en yoğun havalimanlarından biri olduğunun altını çizen Uraloğlu, havalimanının kapasitesinin artırılması konusunda da çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı:

"Trabzon Havalimanı'nın mevcut kapasitesinin artırılması konusunda çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Günlük 140-160'lara çıkan uçak seferleri var. Ülkemizdeki en yoğun 10 havalimanından biri, bazen 7'nci oluyor. Yakın zaman ihtiyaçlarını, dış hatlar, CIP Terminali, ek hizmet binası gibi işlerle aşağı yukarı çözmüş oluyoruz.

Uzun vadeli olarak da bunu yatırım programına aldık. Projesini aşağı yukarı bitirdik. Mevcut havalimanının daha kuzeyinde denize doğru, Türkiye'de denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık. Bütçe imkanlarını ve önceliğini de yöneterek inşallah ihalesini yapmayı planlıyoruz. Çok yakın bir zamanda değil de daha makul bir zaman diliminde olacak inşallah. Yatırım programına alınmış olması çok kıymetli."

Uraloğlu, haberleşme kulelerinin inşası konusunda da "Trabzon Büyükşehir Belediyesinin de böyle bir çalışması olduğunu biliyorduk. Çalışmayı beraberce sahiplenip şehrimize, Boztepe'ye herkesin fikrini alıp, şekil vereceğimiz bir haberleşme kulesi de düşünüyoruz. Oradaki anten yığınlarını kaldıralım istiyoruz bir taraftan." açıklamalarında bulundu.