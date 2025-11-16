Bakan Uraloğlu duyurdu! Olağanüstü durumlarda metrolara 1,4 milyon kişi sığınabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki metro tünellerinin olası afet ve kriz anlarında geniş kapasiteli birer sığınak olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Uraloğlu, mevcut tünellerin yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkânı sağlayabilecek büyüklükte olduğunu ifade ederek, "Faydalı genişliği 12,5 metre, yüksekliği 8 metre olan çift hatlı demir yolu tünellerimiz, iki M60 tankın yan yana geçişine imkan tanıyan, hatta bir F-16 uçağının sığabileceği kadar geniş hacme sahiptir" dedi.

Güncellenen Sığınak Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama yapan Uraloğlu, ulaşım ve haberleşme altyapılarının yalnızca günlük işleyişi değil, ulusal güvenlik ve sivil koruma açısından da kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

687 kilometrelik metro ağı sığınak niteliği taşıyor

Türkiye çapında 687 kilometre metro tüneli bulunduğunu hatırlatan Bakan, bu alanların olağanüstü durumlarda güvenli barınma noktaları olarak kullanılabileceğini söyledi. Sadece İstanbul'daki metro tünellerinin uzunluğunun 500 kilometrenin üzerinde olduğunu belirten Uraloğlu, bu ağın güçlü bir sığınak altyapısı oluşturduğunu kaydetti.

Yeni metro hatlarının da planlama aşamasında sığınak özelliklerine göre projelendirileceğini dile getiren bakan, mevcut tünellerdeki eksikliklerin giderilerek benzer nitelikte düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

“Tüneller tahliye koridoru olarak da kullanılabilir”

Demir yolu tünelleri ve makas yapılarının gerektiğinde tahliye veya barınma alanı olarak da değerlendirilebileceğini hatırlatan Uraloğlu, "Çift hatlı demir yolu tünellerimiz de yalnızca lojistik taşımaları değil, özel durumlarda sığınma, barınma ve tahliye gibi amaçları da mümkün kılıyor" sözleriyle altyapının çok yönlü kullanımına dikkat çekti.

Afet ve kriz anlarında devlet yayınları kesintisiz olacak

TÜRKSAT'ın Kahramankazan'daki Uydu Yer Sistemleri Yedeklik Merkezinin, afet ve kriz anlarında devlet yayınlarının kesintisiz sürdürülmesi için kritik bir güvence sunduğunu belirten Uraloğlu, "Normal koşullarda TRT kendi anten sistemleri üzerinden yayın yapıyor. Gerektiğinde yayın akışı, TÜRKSAT ve TRT arasındaki karasal hat üzerinden TÜRKSAT'a devredilerek teleport ve uplink altyapısı üzerinden uyduya iletim aralıksız devam ettiriliyor" dedi.

Yedekli enerji ve kontrol altyapısının kriz dönemlerinde dahi yayın kesintisini engellediğini ifade eden bakan, devlet yayınlarının bu merkez üzerinden güvenli şekilde sürdürülebileceğini kaydetti.

Gölbaşı Veri Merkezi dijital devlet altyapısının güvenli üssü olacak

TÜRKSAT'ın Gölbaşı Yerleşkesi'nde kurulacak yeni veri merkezine de değinen Uraloğlu, tesisin Türkiye'nin dijital verileri için “stratejik bir sığınak” işlevi göreceğini belirtti. Enerji ve iletişim altyapısı yedekli olarak tasarlanan merkezin, olası siber saldırı veya kesintilere karşı dijital devlet hizmetlerinin sürekliliğini sağlayacağını vurguladı.