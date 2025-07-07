Bakan Uraloğlu duyurdu: Seydişehir-Bozkır Yolu 2028’e kadar tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da katıldığı Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kara yollarına yaptığı yatırımları anlattı. Uraloğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerleri anarak konuşmasına başladı.

Ulaşımın, şehirleri ve insanları birbirine bağlayan hayati bir unsur olduğunu vurgulayan Uraloğlu, 2002 yılında başlatılan bölünmüş yol seferberliği ile Türkiye'nin çehresinin değiştiğini söyledi.

“Son 23 yılda ülkemizin dört bir yanında kara yolu ağımızı güçlendirmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için 176 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik” diyen Uraloğlu, bu süreçte bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 101 kilometreden 29 bin 771 kilometreye çıkarıldığını, yalnızca 6 ilin bölünmüş yollarla bağlıyken bugün bu sayının 77’ye ulaştığını belirtti.

Türkiye’yi doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinde kesen ana kara yolu akslarının büyük kısmının tamamlandığını ifade eden Uraloğlu, “Doğu-batı yönünde uzanan 5 ana aksın yüzde 92’sini, kuzey-güney yönündeki 18 aksın ise yüzde 90’ını bitirdik” dedi.

“Toroslar’a mühür vurduk”

Konya’ya özel yatırımlara da değinen Uraloğlu, şehrin 2002 yılından bu yana ulaştırma ve iletişim altyapısına 151 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıkladı. Konya’nın bölünmüş yol uzunluğunun 167 kilometreden 1289 kilometreye çıkarıldığını hatırlatan Uraloğlu, Demirkapı Tüneli ve Eğiste Hadimi Viyadüğü gibi projelere dikkat çekti. “Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Toroslar'ı tünel konforuyla sadece 4 dakikada geçiyoruz. Bu projeyle Toroslar'a adeta mühür vurduk” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Konya’yı çevre illere bağlayan Konya-Ankara, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Aksaray, Konya-Karaman, Konya-Seydişehir, Konya-Beyşehir ve Konya-Belören-Hadim yolları gibi önemli projelerin tamamlandığını da hatırlattı.

Seydişehir-Bozkır Yolu 2028’de tamamlanacak

Temel atma töreniyle start verilen Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu projesine ilişkin bilgiler de paylaşan Uraloğlu, bu yolun yalnızca iki ilçeyi bağlamanın ötesinde, Konya'nın tarım, ticaret ve sanayi faaliyetlerini destekleyecek alternatif bir ulaşım koridoru olacağını belirtti.

“Kalan 30,5 kilometrelik kesimi tamamlamak üzere yapım çalışmalarını başlatıyoruz. 3,9 kilometresi bölünmüş yol, 26,6 kilometresi ise tek yol olacak şekilde planlanan bu projeyi 2028 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile yatırımın temeli atıldı. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.