Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda su artık ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz içme suyu temin edilmesine yönelik uygulamanın başlatılması için hava yolu şirketlerine talimat gönderildiğini açıkladı.

Uraloğlu, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak" ifadelerini kullandı.

"Uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz"

Bakan Uraloğlu, kararın yolcu konforu ve uçuş güvenliği açısından önemine dikkat çekerek, "Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Uraloğlu ayrıca, uluslararası iyi uygulama örneklerinde yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumluluğu olarak kabul edildiğini belirterek, "Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır" açıklamasında bulundu.