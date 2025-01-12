Bakan Uraloğlu duyurdu! Yeniköprü Tüneli trafiğe açıldı: Seyahat süresi 18 dakika kısaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari-Yüksekova Yolu üzerindeki Yeniköprü Tüneli’nin trafiğe açıldığını açıkladı. Uraloğlu, 3 bin 965 metre uzunluğundaki tünelin devreye girmesiyle Yeniköprü ile Yüksekova arasındaki mesafenin 5 kilometre kısaldığını ve yolculuk süresinin 40 dakikadan 22 dakikaya indiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Tünelin hizmete alınmasıyla kış aylarında sıkça kesintiye uğrayan ulaşım sorunu çözülmüş, daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sağlanmıştır. Aynı zamanda, mevcut yol güzergahında yer alan keskin virajlar, heyelan riski ve büyük yamaçlardan düşen taş tehlikesi de ortadan kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yeniköprü-Yüksekova Yolu toplam 16,2 kilometre

2017 yılında yapımına başlanan Yeniköprü-Yüksekova Yolu’nun toplamda 16,2 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, bu güzergahın bitümlü sıcak karışımla kaplanmış bölünmüş yol standartlarında projelendirildiğini söyledi. Uraloğlu, "Proje kapsamında mevcut 12 metrelik devlet yolu, 2 şerit gidiş ve 2 şerit geliş olmak üzere bölünmüş yol haline getiriliyor" şeklinde açıklamada bulundu.