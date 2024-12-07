Bakan Uraloğlu hazırlıkları süren Yeniköprü Tüneli'nde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeniköprü Tüneli çalışmalarında incelemelerde bulundu. Hakkari ziyaretinde tünel çalışmaları hakkında basına bilgi veren Bakan, "Hatırlayacağınız üzere T1 tünelimizdeki kazı çalışmalarını geçen yıl tamamlayarak ışığı görmüştük. O günden bu yana 3 bin 965 metrelik tünelimizi çift tüp aşınma seviyesinde tamamlamış bulunuyoruz. Yani T1 tünelinde işin büyük kısmını bitirdik. Yakında resmi açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Kuzey-güneye, doğu-batıya bağlandı

Hakkari'nin sahip olduğu zengin potansiyelin gelişiminin sistemli ve sürdürülebilir olması için ulaşım ağının gelişmesi gerektiğine vurgu yapan Uraloğlu: "Denizlerin ayırdığı kıtaları köprülerle birleştirdik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, 77 ili birbirine bölünmüş yolla bağladık. 2002'de 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu 790 kilometreye çıkardık. Tünel yapım çalışmaları kapsamında da sadece 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 767 kilometreye yükselttik. Karayollarındaki bu atılımlarımızla uluslararası standartlarda yol ağları tesis ederek kuzeyi-güneye, doğuyu-batıya bağladık. Bizleri bir araya getiren Yeniköprü Yüksekova Yolu ve Yüksekova Çevre Yolu gibi yeni çalışmalarla da ulaşım ağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Hakkari'nin ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için 22 yılda 46 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, Yeniköprü-Yüksekova Yolu'nda bulunan keskin kurplar ile birlikte sel tahribat riski yüksek yol kesimini bertaraf edeceklerini, heyelan potansiyelli büyük yamaçlardan, taş düşmesi gibi problemleri de ortadan kaldıracaklarını aktardı. Uraloğlu, "Mevcut güzergahın geometresini iyileştirerek 33 kilometrelik güzergahı 7 kilometre kısaltacak, seyahat süresini de 40 dakikadan 15 dakikaya düşüreceğiz. Projemiz tamamlandığında zamandan 141,1 milyon lira, akaryakıtta 52,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 193,3 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevre hepimiz için önemli. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 600 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Hedef: 2027

Bugüne kadar Yüksekova Çevre Yolu'nun 2,1 kilometresini aşınma tabakası seviyesinde tamamladıklarını ve yolun tamamını bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getireceklerini aktaran Uraloğlu, her iki tüpte toplam 216 metrelik ilerleme kaydedildiğini ve tünel çalışmalarının 2027 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.