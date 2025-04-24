Bakan Uraloğlu, iletişim kesintileri sonrası GSM operatörleriyle görüşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan iletişim sorunları nedeniyle GSM operatörleriyle toplantı yapacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan iletişim kesintileri nedeniyle GSM operatörlerinin yetkilileriyle bugün İstanbul’da saat 14.00'te bir toplantı gerçekleştirecek.
Deprem sonrası yakınlarına ulaşmak isteyen birçok vatandaş, hatların kilitlenmesi nedeniyle sorun yaşarken, sosyal medyada GSM operatörlerine yönelik yoğun eleştiriler gündeme geldi. Kullanıcılar, operatörlerin hizmet kalitesini sorgularken, bazıları cezai yaptırım çağrısında bulundu.
Toplantıda, operatörlerin mevcut altyapı kapasiteleri ve olası afet senaryolarına hazırlık düzeyleri değerlendirilecek. Ayrıca şirketlerin önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarının da Bakan Uraloğlu’na sunulması bekleniyor.