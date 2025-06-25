Bakan Uraloğlu: Irak'ta kalan iki uçağımızı bugün getireceğiz

Uraloğlu, Ankara Yelken Kulübü'nde düzenlenen "Amatör Denizci Belgesi Uygulama Eğitim Merkezleri Çalıştayı"nın açılış töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

13 Haziran'dan bugüne kadar geçen sürede kapanan hava sahalarından dolayı hava trafiğinde yeni rotalar oluşturulduğunu anımsatan Uraloğlu, bazı ülkelere olan seferlerin iptal edilmek zorunda kalındığını söyledi.

İran'ın Katar'daki ABD üssünü hedef alan saldırısı sonucu o bölgedeki diğer bazı hava sahalarının da kapandığını ve bunların da peyderpey açılma aşamasında olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "An itibarıyla, yeni bir risk olmazsa, tamamı açılmış olacak. Bu bahsettiğim doğrudan etkilenen ülkelerin haricindeki daha güneydeki ülkeler. Biz de peyderpey hava yolu taşıyıcılarımızın seferlerini düzenlemeleri noktasında gerekli istişareleri yaptık, bundan sonra onlar düzenlenecek. Yeni bir risk görmüyoruz. Temennimiz, varılan ateşkesin devamlı olmasıdır. Yeniden bir çatışma durumunun olmamasıdır" diye konuştu.

Uraloğlu, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, bütün havacılık sektörü ve bütün taşıyıcılarla istişare halinde olduklarını bildirdi.

Çatışma başladığından bugüne kadar 7 uçağın İran'da, 4 uçağın da Irak'ta kaldığını belirten Uraloğlu, "Irak'ta kalan iki uçağımızı, bir aksilik olmazsa, bugün getireceğiz. Onların bütün personelini de güvenlik amaçlı Türkiye'ye kara yoluyla getirmiştik. O süreci takip ediyoruz. Eğer bir sıkıntı olmazsa İran'dakileri de getirme noktasında Dışişleri Bakanlığımız ve güvenlik birimlerimizle konuyu yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk bayraklı gemilerde güncel bir problem yok "

Uraloğlu, İran-İsrail çatışması sonra bölgedeki Türk bayraklı gemilerin durumunun sorulması üzerine de şunları söyledi:

"Biz, Türk bayraklı gemiler için bütün bölge ülkeleriyle temas halindeyiz. O anlamda Türk bayraklı ve sahipli gemilerin gerekli korumasının yapılması, onlara herhangi bir müdahalenin yapılmaması noktasında teyakkuzdayız. Denizcilik sisteminde, bütün dünyanın neresinde olursa olsun, bütün gemilerimizi hem takip ediyoruz hem de onlarla iletişim halindeyiz. Güncel bir problemin olmadığını söyleyebiliriz."