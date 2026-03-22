Bakan Uraloğlu: İran'a yakın limanlarımızda yük artışı olabilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kesintilerin küresel ticaret hatları üzerindeki etkilerinin Türkiye limanlarına da yansıyabileceğini belirterek, özellikle güneydeki limanlarda yük hareketliliğinin artabileceğini söyledi.

Uraloğlu, özellikle Mersin ve İskenderun bölgesindeki limanlarda olası yük artışına ilişkin kapasite kullanımını yakından izlediklerini ifade etti. Değerlendirmelere göre, Karadeniz dahil olmak üzere İran’a yakın konumdaki limanlarda da yük trafiğinde artış beklendiğini belirten Uraloğlu, Türkiye’nin bölgesel lojistik akışta daha kritik bir rol üstlenebileceğine işaret etti.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Uraloğlu, savaşın uzaması halinde oluşabilecek krizlerde komşu ülkelerin desteklenmesine yönelik lojistik altyapının devrede tutulacağını belirterek, limanların bu süreçte bölgesel tedarik ve sevkiyat açısından aktif şekilde kullanılacağını kaydetti.

"Stratejik altyapı yatırımları sürüyor"

Türk denizcilerinin ve ticaret filosunun güvenliğinin öncelikli başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, küresel tedarik zincirlerinde Türkiye’nin konumunu güçlendirmeye yönelik stratejik altyapı yatırımlarının sürdüğünü ifade etti.

Hürmüz Boğazı’ndaki aksamaların alternatif ticaret güzergâhlarını öne çıkardığını belirten Uraloğlu, bu çerçevede Orta Koridor ile entegre ilerleyen Kalkınma Yolu Projesi’nin güvenli ve kesintisiz ticaret açısından daha kritik hale geldiğini söyledi.