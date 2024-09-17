Bakan Uraloğlu: Kırıkkale-Çorum-Samsun demiryolu ihalesi iki bölüm halinde yapılacak

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, “Samsun İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları” programına katıldı.

Mevcut hızlı tren hatları, devam eden projeler ve yeni yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şöyle konuştu:

“Ülkemize 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis ettik. Avrupa'da 6., dünyada da 8. yüksek hızlı tren işletmecisiyiz. En son Ankara ve Sivas'ı açtık. Yapım çalışmaları devam eden bazı yerler var. Akdeniz tarafında var. Kapıkule'ye doğru İstanbul'dan var. Ankara-İzmir arasında var. Şimdi Kırıkkale'den Samsun'a kadar gelecek olan demir yoluyla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Orada projelerimizi bitirdik. Yatırım programını aldık. İlk etapta dış krediyle yapacağımız işlerden bir tanesi bu. Kırıkkale ile Çorum arasındaki 115 kilometrelik ihaleyi bu yıl mutlaka yapmış olacağız. Sonrasında da yaklaşık 185 kilometrelik Çorum-Samsun arasının ihalesini yapacağız. Onu da 2025 yılında planlıyoruz. Dolayısıyla Samsun'dan Sarp'a kadar devam edecek, sahilden geçecek olan demir yolunun da ana hattı olan Kırıkkale-Samsun arasındaki demiryolu ihalesini bu sene yapıp, önümüzdeki sene de yapım çalışmalarına inşallah başlıyoruz. Samsun'umuz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.