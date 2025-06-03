Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak otoyol ve köprüleri açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle aldıkları önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, bu bayramda da KGM'nin işletmesindeki otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinden geçişlerin ücretsiz olacağını kaydetti.

Ekipler 7/24 görev başında olacak

Uraloğlu, bayram süresince ekiplerin 7/24 görev başında olacaklarını kaydetti:

"Bayram süresince artan trafik yoğunluğuna karşı, sorumluluğumuzdaki otoyollar, devlet ve il yollarından oluşan 68 bin 620 kilometrelik yol ağımızda 7 gün 24 saat görev başında kalacağız.

18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube, 16 tünel bakım, 25 otoyol bakım ve 16 yap-işlet-devret bakım şefliklerimizde Türkiye'nin dört bir yanında kesintisiz hizmet sunacağız. 750 ekip, 3 bin 750 personel ve 1250 araçla gece gündüz demeden çalışacağız. Yol ağımızı 6 bin 750 kamerayla takip ederek, herhangi bir olumsuzlukta müdahale edeceğiz."

Uraloğlu ayrıca, Ankara-Kırıkkale, İstanbul-İzmit, Eskişehir-Bursa, Afyonkarahisar-Kütahya, Denizli-Muğla, Uşak-İzmir, Trabzon-Rize, Akçay-Balıkesir, Aydın-Kuşadası, Elazığ-Malatya, Elazığ-Diyarbakır ve Adana-Osmaniye gibi yoğun trafik beklenen güzergahlarda ekiplerin ekstra teyakkuzda olacağını bildirdi.

Özel yük taşıyan araçlara sınırlama

Uraloğlu, bayramda trafiğin artacak olmasından dolayı özel yük taşıyan araçlarda sınırlamaya gideceklerini aktardı:

"Ağırlık ve boyutları Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirtilen sınırların üzerinde olan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için düzenlenen özel izin/özel yük taşına izin belgelerini, 5 Haziran'dan 9 Haziran 2025'e kadar 5 gün süreyle vermeyeceğiz.

Ayrıca bayram tatili boyunca yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını da zorunlu olmadıkça durdurarak trafiğin akışını kesintisiz hale getirdik. Böylece trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz."

"İşaret levhaları standartlara uygun hale getirildi"

İki yönlü trafiğe açık yollarda sürücülerin yanılgıya düşmemesi için tüm işaret levhalarını standartlara uygun hale getirdiklerini belirten Uraloğlu, "Ayrıca yol durumundaki anlık değişiklikleri sizlerle en kısa yoldan paylaşmak için KGM'nin resmi internet sitesindeki 'Yol Durumu' bölümünü güncel tutacağız. Böylece, yola çıkmadan önce de vatandaşlarımız en doğru bilgiye ulaşabilecek. Yine Kurban Bayramı tatili döneminde vatandaşlarımızın otobüs bileti bulamama ve fahiş fiyat gibi mağduriyetler yaşamaması için yolcu taşımacılığında denetimleri artırdık. 20 Mayıs-1 Haziran döneminde fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 499 işletmenin yaklaşık 16 bin otobüs seferini denetledik, kurallara uymayan otobüs işletmecilerine yaklaşık 10,7 milyon lira idari işlem uyguladık." diye konuştu.

Trenlerde kapasite artışı

Memleketlerine gidemeyen ve tatillerini Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarının, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğini aktaran Uraloğlu, "Yine bildiğiniz üzere vatandaşlarımızın özellikle yüksek hızlı tren seyahatine yönelik ilgisi her daim en yüksek düzeyde. Her bayram döneminde olduğu gibi bu bayram da yoğun ilgi var. Bu nedenle 5, 8 ve 9 Haziran günlerinde hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına gittik. Ankara-İstanbul YHT hattında 2 bin 466, ana hat ve bölgesel trenlerde 8 bin 400 kişi olmak üzere 10 bin 866 kişilik kapasite artışı sağladık." dedi.

Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda güvenli hava yolu ulaşımı için tüm hazırlıkları yaptıklarına dikkati çekerek, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin tüm birimlerinin bayram süresince 24 saat hizmet vereceğini, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere yurt genelindeki havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir problem yaşanmaması için personel sayısını artırdıklarını ve gerekli koordinasyonları birimlerle sağladıklarını söyledi.