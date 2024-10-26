Bakan Uraloğlu: Marmaray 11 yılda 1 milyardan fazla yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Marmaray'ın açılışının 11’inci yılını kutladıklarını belirterek, projenin başlangıcından itibaren toplam 1 milyar 205 milyon yolcuya ulaşıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013'te hizmete sunulan Marmaray, Sirkeci ve Üsküdar arasında 4 dakikalık geçiş imkanı sunarak milyonlarca İstanbullunun günlük ulaşımda büyük bir konfor elde etmesini sağladı.

Türkiye’nin 164 yıllık rüyası olan Marmaray'ın temelinin 2004’te atıldığını hatırlatan Uraloğlu, hattın 60,46 metre derinliğe inşa edilmiş dünyanın en derin batırma tüp tüneli olarak iki kıtayı birbirine bağladığını belirtti.

2024 yılının ilk 10 ayında yolcu sayısının 208 milyona ulaştığını ifade eden Uraloğlu, İstanbul’un ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler sunduklarını ve Marmaray’ın metro, metrobüs, şehir hatları ve tramvaylarla entegre bir sistemde çalıştığını vurguladı.

Halkalı-Gebze arasında 148 tren seferiyle 15 dakikada bir, Pendik-Ataköy hattında ise 139 tren seferiyle 7,5 dakikada bir hizmet veren Marmaray, gün içinde toplam 287 sefer yapıyor. Hafta sonları ise 297 seferle yolculara ek imkan sunuluyor.

Marmaray’ın uluslararası yük taşımacılığı için de büyük önem taşıdığını belirten Uraloğlu, bugüne kadar 3 bin 969 yük treninin Asya ve Avrupa arasında taşımacılık yaptığını açıkladı.