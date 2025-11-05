Bakan Uraloğlu: Metro tünelinde deformasyon tespit edilmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Gebze’de çöken binaya ilişkin, "Bu başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle kamuoyuna bir bilgi paylaşmıyoruz" dedi.

Uraloğlu, olayla ilgili savcılık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından eş zamanlı incelemelerin sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir olayda, sonuçlar ortaya çıkmadan birilerini suçlamak doğru değil. Bazı kişilerin kamuoyu üzerinden ithamda bulunmasını dikkate almıyoruz.”

Bakan, bölgenin eski dere yatağı olmasının, yer altı su seviyesine yapılan müdahalelerin ve deprem risklerinin teknik olarak değerlendirildiğini belirterek, metro inşaatının tamamlanmasının üzerinden 2 yıl geçtiğini, tünel yapısında ise hiçbir deformasyon bulunmadığını söyledi.