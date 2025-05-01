Son dönemde yeniden güncelem gelen Kanal İstanbul projesine ilişkin Bakan Uraloğlu'ndan tartışamalara nokta koyan bir açıklama geldi.

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili soru üzerine Uraloğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarla bu süreci istişare ediyoruz. Buna göre de zaman zaman açıklamalarda bulunuyoruz" dedi.

"Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız"

Uraloğlu, Kanal İstanbul'un yapılmasıyla ilgili iradelerinin net olduğunu belirterek, "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız. Ne zaman yapacağımızı istişare ediyoruz. 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Doğru zamanda ve finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız, vazgeçmiş değiliz. Vatandaşımızın görüşünü de dinledik. Bu yeni bir tartışma konusu değildir." diye konuştu.

Bakan Kurum 'Gündemimizde yok' demişti

Dün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbul'un gündemlerinde olmadığını ifade etmişti.

Bakan Kurum, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu gündemimiz de yok. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratma çabası milletimiz nezdinde karşılıksız kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Kanal İstanbul neden tartışılıyor?

Kanal İstanbul projesi 27 Nisan 2011'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Panama Kanalı, Süveyş Kanalı ve Yunanistan'daki Corinth Kanalı ile kıyas dahi kabul etmeyecek yüzyılın en büyük projelerinden biri" olarak duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaldan dünyanın en büyük gemilerinin geçebileceğini, kanal üzerine inşa edilecek köprülerle kara ve demiryolu ulaşımının hiçbir kesintiye uğramayacağını, İstanbul Boğazı'ndaki trafiğin azalacağını ve Boğaz'daki riskin de en aza indirileceğini belirtmişti.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Aralık 2019'da yaptığı açıklamada Kanal İstanbul için "İstanbul'a ihanet projesi" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu, "Bu ucube projeyle, ülkenin deprem riski en yüksek bölgesine sekiz milyon hapsedilmiş olacak. Bu proje bittiğinde İstanbul bitmiş olacak" diye konuşmuştu.

Bu kapsamda İBB, bölgede yapılması planlanan konut projeleri için imar planı değişikliğine ve çevre düzeni planı değişikliklerine itiraz etmiş, 2024'te itirazları mahkeme tarafından haklı bulunmuş ve plana iptal kararı verilmişti. Ancak TOKİ'nin Sazlıdere Barajı çevresindeki konut projesi ile Kanal İstanbul tartışması yeniden canlandı.

Kanal İstanbul'un olası etkilerine dair en detaylı raporlardan birini hazırlayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) da projeye "İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Sazlıdere'yi yok edeceği" gerekçesiyle karşı çıkmıştı.