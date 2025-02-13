Bakan Uraloğlu Roblox ve Discord'a erişim engeli sürecindeki son durumu açıkladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Süper Lig'deki dört büyük futbol kulübünün stadyumlarında 5G hizmetinin kurulup test edileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca Discord ve Roblox'a yönelik erişim engeline ilişkin son durumu da aktardı.

5G için ihale 2025’te, ilk sinyal 2026’da

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin hayata geçirilmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti. Bu yılın ilk yarısında 5G ihalesinin yapılacağını, 2026’da ise ilk sinyalin alınmasının hedeflendiğini açıkladı. Uraloğlu, “5G'nin ne zaman kullanıma hazır olacağıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. O da kamuoyuna duyurdu. Bu senenin ilk yarısında ihalesini yapalım, 2026'da da ilk sinyali alalım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dört büyüklerin stadyumlarında 5g denemesi

5G'nin ilk denemelerinin Süper Lig'deki dört büyük futbol kulübünün stadyumlarında yapılacağını açıklayan Uraloğlu, “İlk kez açıklıyorum. Dört büyük futbol takımının stadyumunda 5G hizmeti denenecek” dedi. Ayrıca, 5G altyapısında yerli ekipmanların kullanımına öncelik verileceğini belirterek, “Yerli ekipmanların kullanımı konusunda da bir irade ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Roblox ve Discord erişimi için hukuki süreç bekleniyor

Bakan Uraloğlu, erişime kapatılan Roblox ve Discord platformları hakkında da açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, “Roblox ve Discord, içerik çıkarma taleplerimizi karşılamış olsalardı, bir mahkeme kararı sonucunda kapanmaları gerekmeyecekti. Sosyal medya platformlarının dışında engel koymak istemiyoruz, ancak kapanma hukuki bir süreçtir. Aynı şekilde açılmaları da hukuki bir süreçle mümkün olacaktır” dedi.