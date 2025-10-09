Bakan Uraloğlu: Saatler süren yolculuk 43 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerini güçlendirecek bir kalkınma projesi olduğunu belirtti.

Projenin Ankara'yı Kırıkkale üzerinden bütün Karadeniz'e, ülkenin doğusuna ve Anadolu'nun önemli bir bölümüne bağlayacağını belirten Uraloğlu, otoyolun Türkiye'nin ulaşım ve lojistik ağını daha da güçlendireceğini söyledi.

Projenin devlet yolundaki trafiği azaltılacağını belirten Uraloğlu, mevcut yolla saatler süren seyahat süresinin 43 dakikaya düşeceğini bildirdi.

Uraloğlu, trafik sıkışıklığının ortadan kalkmasıyla zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 5,2 milyar lira tasarruf edileceğini bildirerek, 41 bin ton karbon emisyonu azaltılarak doğanın korunmasına katkı sağlanacağını belirtti.

Otoyolun kısa zamanda kendisini amorte ederek ülke ekonomisine katkı sağlayacağını hatırlatan Uraloğlu, bu projenin ilerleyen yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Ankara'yı kuzeyde Samsun'a, doğuda ise İran sınırına kadar ulaştıracak otoyol projelerinin ilk adımını teşkil ettiğini söyledi.

Uraloğlu, projenin bu yönüyle sadece bölge için değil, Türkiye'nin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahip olduğunu bildirdi.

Kamu-özel işbirliği modelinin yüksek maddi kaynak gerektiren yatırımların kamu kaynağı kullanılmadan, özel sektör imkanları ve finansmanıyla çok daha hızlı tamamlanmasını sağladığını vurgulayan Uraloğlu, görevli şirketlerin kredi temin çalışmalarında nihai aşamaya geldiğini belirtti.

Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yatırım bedeli 1 milyar 391 milyon euro olan bu projemizin yüzde 30'u, yani 417 milyon eurosu öz sermayeyle finanse edilirken, yüzde 70'i yani 974 milyon eurosu banka kredisi ile sağlanmış olacak. Kredi veren kuruluşlarımız arasında Ziraat Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank yer alıyor. Elbette bunların ülke dışı şubelerinden temin edilen kaynaklardır."

Kamu-özel işbirliği modeliyle bugüne kadar otoyollardan köprülere, havalimanlarından limanlara kadar yaklaşık 70 yap-işlet-devret projesinin hayata geçtiğini kaydeden Uraloğlu, o günkü şartlarda 51 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleşen bu projelerin bugünkü maliyetlerinin yaklaşık 90 milyar doları bulduğuna dikkati çekti.

Uraloğlu, sözleşme süresi 3 yıl olan projenin bu sürecin öncesinde bitirilip vatandaşların hizmetine sunulmasını hedeflediklerini de kaydetti.