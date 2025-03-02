Bakan Uraloğlu: Şam Havalimanı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Şam Havalimanı'nda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, Suriye'deki iç savaş sırasında hasar alan söz konusu havalimanının yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Türkiye'den gönderilen hava seyrüsefer cihazları ve güvenlik sistemlerinin kurulumuna devam edildiğini, ilk teknik ekibin 20 Şubat itibarıyla görevlerini tamamlayarak teslim işlemlerini gerçekleştirdiğini kaydeden Uraloğlu, 21 Şubat'ta 23 kişilik yeni bir Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) ekibinin görevi devralmak üzere Şam Havalimanı'na ulaştığına ve çalışmalara başladığına işaret etti.

Uraloğlu, Şam Havalimanı'nda ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli gerçekleşmesini sağlamak için 113 araç, cihaz ve sistemi 6 tır ile sevk ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin, hava seyrüsefer sistemlerinden güvenlik altyapısına kadar tüm kritik alanlarda Şam Havalimanı'na destek verdiğine dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şam Havalimanı'nın kontrol mekanizmaları büyük ölçüde zarar görmüş durumda. İlk etapta uçuş güvenliğini artırmak için iki yeni alıcı-verici telsiz sistemi kurduk, seyrüsefer cihazlarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Bölgedeki uçuşların emniyetli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlamak adına teknik çalışmalarımız devam ediyor."

Uraloğlu, güvenliğin havalimanındaki en büyük önceliklerden olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin gönderdiği ekipmanlarla havaalanının güvenlik seviyesinin yükseltildiğini kaydetti.

Haberleşme sistemleri devreye alındı

Bakan Uraloğlu, x-ray ve patlayıcı iz dedektörünün havalimanına ulaştırılan cihazlar arasında olduğunu bildirerek, "Havalimanı altyapısının yeniden işler hale getirilmesi için Türk mühendisleri ve teknisyenleri sahada yoğun bir mesai harcıyor. Havalimanında kullanılan mevcut sistemleri de gözden geçiriyor, arızalı olanları onarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, havalimanındaki çalışmalar kapsamında Şam Kule'deki telsizlerin ses kayıt cihazlarına entegrasyonunun tamamlandığını belirtti.

Aktif durumda olmayan yönlendirilmemiş radyo bikını (NDB) cihazını onararak yeniden çalışır hale getirdiklerine işaret eden Uraloğlu, "Hava-yer telsiz sistemlerinin kurulumunu tamamladık. Haberleşme sistemleri ise test edilerek Şam Kule'de kullanılmaya başlandı." bilgisini paylaştı.

Güvenliği artırmaya yönelik adımlar atılıyor

Uraloğlu, Şam'daki hava trafik prosedürlerinin incelenmesi sonucunda, Türk Hava Yolları (THY) pilotlarının yaşadığı prosedür farklılıklarının tespit edilerek gerekli düzenlemelerin yapıldığını, güvenliği artırmaya yönelik adımların da atıldığını vurguladı.

Şam Havalimanı terminaline x-ray cihazları ile iz dedektörlerinin ve sıvı patlayıcı kontrol cihazının yer tespiti ve kurulumunun yapıldığını ifade eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Diğer güvenlik ekipmanlarının montajı ve havalimanında bulunan mevcut cihazların tamiratı için çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca, pasaport kontrol sistemleri, check-in kontuarları, bagaj taşıma sistemleri ve havalimanı çevresindeki güvenlik unsurları detaylı şekilde incelendi, faal ve gayrifaal sistemler tespit edilerek eksikliklerin giderilmesine yönelik planlamalar yapıldı."

Üç havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele aracı onarıldı

Uraloğlu, Şam Havalimanı'nda acil durumlara karşı yangın güvenliği seviyesini de yükselttiklerini belirterek, Türkiye'den iki yerli üretim Volkan Lion 8x8 kombine havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) aracı ve çeşitli yangın müdahale ekipmanları gönderildiğini hatırlattı.

Teslim edilen yeni ARFF araçlarıyla havalimanının acil durumlara müdahale kapasitesini güçlendirdiklerine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Eğitimler de büyük ölçüde tamamlandı. Gönderilen yedek parça ve araç aküleri ile üç adet ARFF aracı onarılarak hizmete verildi. Şam Havalimanı'ndaki havacılık altyapısını modernize etmek için teknik ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye, bilgi birikimi ve teknik kapasitesiyle Suriye'deki havacılık altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Seyrüsefer hizmetlerinden güvenlik önlemlerine kadar birçok alanda sağlanan teknik destek, bölgedeki havalimanlarının daha güvenli ve işlevsel hale gelmesine katkı sağlayacaktır."