Bakan Uraloğlu: Şehirlerarası otobüslerde ailelere yüzde 40 indirim yapılabilecek

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayram öncesinde bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarına zam yapması tepkilere neden olmuştu.

Yaşanan fiyat artış haberlerinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarının müjdesini verdi.

Uraloğlu, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şehirlerarası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30’a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek” dedi.

"En az 2, en fazla 4 kişi..."

Uraloğlu, düzenlemeden yararlanma koşullarını ise şöyle açıkladı: "Yeni düzenlemeyle birlikte, en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabilecek. İndirimden yararlanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması yeterli olacak."

17 Mart tarihinden itibaren geçerli

Uraloğlu, düzenlemenin firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacağını açıkladı. Yeni düzenleme 17 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanabilecek.