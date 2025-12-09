Bakan Uraloğlu: “Son 10 yılda otoyol artış hızında Avrupa’da birinciyiz”

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen 9. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisinin açılışında konuşan Uraloğlu, Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına ilişkin güncel çalışmaları değerlendirdi. Hedeflerinin 2028 yılı sonunda bölünmüş yol uzunluğunu 31 bin 250 kilometreye, otoyol uzunluğunu ise 4 bin 330 kilometreye çıkarmak olduğunu söyledi.

Asfalt teknolojilerinde Türkiye’nin doğru adımlar attığını vurgulayan Uraloğlu, gelişmiş ülkelerin de yol bakım ve rehabilitasyon projelerine milyarlarca dolar ayırdığına dikkat çekerek, “Kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir yol altyapısı bir ülkenin ekonomik rekabet gücünün önemli göstergesi. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, trafiği minimum aksatarak yaptığı hızlı asfalt yenileme projeleriyle vatandaşın yolda kaybettiği zamanı azaltmayı ilke edinmiştir” dedi.

Bakan, uzun ömürlü, yüksek performanslı yol üstyapıları için düşük maliyetli, iklim ve çevreye duyarlı asfalt üretim tekniklerinin önemine vurgu yaptı.

“Islak karışım ve düşük karbonlu üretim tekniklerini destekliyoruz”

Uraloğlu, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi kapsamında ulaşım altyapısında enerji verimliliğini, akıllı enerji yönetimini ve düşük karbonlu üretim tekniklerini yaygınlaştıracaklarını belirtti:

“Islak karışım gibi enerji tasarrufu sağlayan, emisyonları azaltan asfalt üretim tekniklerinin kullanımını destekliyoruz. Üretim tesislerinde otomasyon ve akıllı enerji yönetim sistemlerinin yaygınlaşmasıyla hem maliyet hem karbon ayak izi azalacak.”

“Sektörümüz geleceğin ihtiyaçlarına hazırlanıyor”

Sürdürülebilir ulaştırmanın ekonomik verimlilik ve uluslararası rekabet açısından büyük fırsatlar sunduğunu belirten Uraloğlu, sektör paydaşlarının bu dönüşümde önemli bir rol oynadığını ifade ederek, “Bugün ortaya koyduğumuz ortak vizyonla sektörümüzü yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da hazırlıyoruz. Karayolları üstyapılarının performansını artırırken iklim değişikliği etkisini sınırlama, trafik güvenliğini iyileştirme ve çevresel etkileri azaltma yönünde önemli kazanımlar elde ettik” dedi.