Bakan Uraloğlu: Stratejik projelerimizle bağları güçlendiriyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 29 Ekim 1923 tarihi Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun çelikleşmiş iradesiyle yazdığı eşsiz bir destanın başlangıcıdır. Cumhuriyet’in 102. kuruluş yıl dönümünü ise “Türkiye Yüzyılı” vizyonu ışığında, gönüllerde taşınan sarsılmaz gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, geleceğe umutla bakmayı sağlayan, bilimde, teknolojide, kültürde ve altyapıda çağları aşan başarıların teminatı kutlu bir değerdir.
Bugün geldiğimiz noktada “Türkiye Yüzyılı” vizyonu ışığında “terörsüz bir Türkiye” hedefiyle, birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirdik. Bu hedef yalnızca bir hayal değil, Türk milletinin ortak iradesiyle inşa edeceğimiz parlak bir geleceğin temel taşıdır. Terörün gölgesini vatanımızın üzerinden kaldırarak, enerjimizi yıkım değil, üretim ve yenilik için seferber edeceğiz. El birliğiyle, nesillerin umutlarını çalan terör belasını kurutarak, barışın, kardeşliğin ve güvenin hakim olduğu bir Türkiye’yi gelecek nesillere miras bırakacağız.
Bakanlık olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu mirası geleceğe taşımak için çevreye duyarlı, dijitalleşmeye öncülük eden, hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım projelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Stratejik projelerimizle bölgesel ve küresel bağları güçlendiriyoruz. Türkiye›nin dört bir yanını modern altyapı yatırımlarıyla donatarak, milletin refahına ve bütünsel kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anıyor, hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.