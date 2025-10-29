Bakan Uraloğlu: Stratejik projelerimizle bağları güçlendiriyoruz

Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ün önderliğinde, 29 Ekim 1923 tarihi Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun çelikleşmiş iradesiy­le yazdığı eşsiz bir destanın baş­langıcıdır. Cumhuriyet’in 102. ku­ruluş yıl dönümünü ise “Türkiye Yüzyılı” vizyonu ışığında, gönül­lerde taşınan sarsılmaz gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, geleceğe umutla bakmayı sağla­yan, bilimde, teknolojide, kültür­de ve altyapıda çağları aşan başa­rıların teminatı kutlu bir değerdir.

Bugün geldiğimiz noktada “Türkiye Yüzyılı” vizyonu ışığın­da “terörsüz bir Türkiye” hede­fiyle, birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirdik. Bu hedef yalnızca bir hayal değil, Türk mil­letinin ortak iradesiyle inşa ede­ceğimiz parlak bir geleceğin te­mel taşıdır. Terörün gölgesini va­tanımızın üzerinden kaldırarak, enerjimizi yıkım değil, üretim ve yenilik için seferber edeceğiz. El birliğiyle, nesillerin umutları­nı çalan terör belasını kurutarak, barışın, kardeşliğin ve güvenin hakim olduğu bir Türkiye’yi ge­lecek nesillere miras bırakacağız.

Bakanlık olarak, Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın li­derliğinde bu mirası geleceğe ta­şımak için çevreye duyarlı, diji­talleşmeye öncülük eden, hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım pro­jelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Stratejik projelerimiz­le bölgesel ve küresel bağları güç­lendiriyoruz. Türkiye›nin dört bir yanını modern altyapı yatı­rımlarıyla donatarak, milletin re­fahına ve bütünsel kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle, gazile­ri minnetle anıyor, hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.