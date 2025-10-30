Bakan Uraloğlu tarih verdi! Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, “Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattımızın tamamını 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete almayı hedefliyoruz” dedi.

Bakan Uraloğlu, Arnavutköy-Halkalı kesimi için düzenlenen test sürüşü programına katıldı.

Projeye ilişkin bilgi alan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla İstanbul’un ulaşım altyapısına önemli bir halka daha ekleneceğini söyledi.

“Metro hattı Türkiye’nin en uzun ve en hızlısı olacak”

Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının 29 Ocak 2024’te hizmete alındığını, Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının 14 kilometrelik Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kısmının ise geçen yıl açıldığını hatırlattı.

Henüz açılmayan 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı etabında çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan, “Bu kesimi de bitirdiğimizde tamamı yer altında olan 69 kilometrelik ‘Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi’, Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metrosu olacak” ifadelerini kullandı.

“Sürücüsüz testlerde 121 km/s hıza ulaştık”

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Olimpiyatköy istasyonları arasında yapılan test sürüşünün sürücüsüz olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

Uraloğlu, “6 dakikada yaklaşık 7,5 kilometrelik kesimi test ettik. 121 kilometre hızla ilerledik. Bu, Türkiye’de ilk, dünyada ise sayılı örneklerden biri” dedi.

Uraloğlu, metro araçlarının yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranıyla Ankara’da üretildiğini, mevcut 10 setin de kademeli olarak sürücüsüz sisteme dönüştürüleceğini söyledi.

“2026’ya kadar tamamen entegre olacak”

Projenin tamamlanmasıyla hattın;

* Bakırköy-Kayaşehir,

* Ataköy-Olimpiyatköy,

* Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt,

* Yenikapı-Halkalı metro hatları ile Marmaray bağlantısının sağlanacağı belirtildi.

Bu entegrasyonla Halkalı–İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşecek. Halkalı–Gayrettepe 57 dakika, Halkalı–Kağıthane 54 dakika, Halkalı–Göktürk 43 dakika olacak.

“İstanbul’un ulaşım sorununu yüzeyden çözmek mümkün değil”

Uraloğlu, İstanbul’un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Şu anda 380 kilometrelik hat var. Bakanlığımızın devam eden projeleri tamamlandığında bu uzunluk 407 kilometreye çıkacak. İstanbul gibi bir metropolde raylı sistemler artık vazgeçilmezdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İstanbul’a modern, hızlı ve güvenli ulaşım ağı kazandırmak için çalışmaların süreceğini belirten Uraloğlu, “İstanbulluların hayatına dokunan projeleri hız kesmeden tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.