Bakan Uraloğlu tarih vererek duyurdu! Bir şehre daha hızlı tren müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ndeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Bursa'nın yüksek hızlı tren (YHT) ağına katılacak 12'nci il olacağını belirtti.

Bursa-Osmaneli hattındaki çalışmaların önemli ölçüde ilerlediğini kaydeden Uraloğlu, "Bursa-Osmaneli kesimi çalışmalarında önemli bir aşamaya geldik, bu kesimi yılın ikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Bursa'dan Ankara ve İstanbul'a doğrudan bağlantı

Söz konusu hattın Bursa'yı doğrudan ana YHT ağına bağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul YHT hattına bağlanacak. Böylece Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin YHT tren ağına bağlanacak" ifadelerini kullandı.

Hattın teknik özellikleri

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattının toplam 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun şekilde inşa edildiğini belirten Uraloğlu, proje kapsamında 25 tünel ve 16 viyadük yapılacağını bildirdi. Hattın yıllık yaklaşık 30 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağı kaydedildi.

Çalışmalarda yüzde 90 ilerleme

Uraloğlu, altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, "Üstyapı işlerinde ise yüzde 90 ilerleme kaydettik. Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden 106 kilometrelik kesimdeki çalışmalarımızı bu yılın ikinci yarısında, Bursa'dan itibaren Teknosab, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.