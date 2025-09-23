Bakan Uraloğlu: Tarihi Hicaz Demiryolu yeniden canlanıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı’nda ulaştırma alanında tarihi bir adım atıldığını duyurdu. Mutabakat kapsamında Hicaz Demiryolu’nun eksik kısımlarının tamamlanması ve karayolu taşımacılığının yeniden başlaması planlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, harihi Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandığını duyurdu.
Uraloğlu, konuya ilişkin olarak X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı’nda, bölgesel ulaştırma alanında tarihi bir adım attık" dedi.
Bakan Uraloğlu şunları söyledi:
"3 ülke arasında ulaştırma alanında çok yönlü iş birliğini içeren bir Mutabakat Zaptı taslağı üzerinde uzlaşıya vardık.
* Türkiye’nin desteğiyle, Hicaz Demiryolları’nın Suriye’deki eksik 30 km’lik üstyapısı tamamlanacak.
* Ürdün tarafı, Suriye’deki lokomotiflerin bakım-onarımı ve işletilmesine yönelik teknik imkanları araştıracak.
* Akabe Limanı üzerinden Türkiye’nin Kızıldeniz bağlantısını güçlendirecek ortak teknik çalışmalar yürütülecek.
* 13 yıl aradan sonra Türkiye ile Ürdün arasında, Suriye üzerinden karayolu taşımacılığı yeniden başlayacak.
Bölgemizin tarihi mirasını yaşatırken, aynı zamanda uluslararası ulaştırma koridorlarında güçlü bir iş birliği tesis ediyoruz.
Ulaştırmada ortak gelecek için çalışmaya devam edeceğiz… "