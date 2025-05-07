Bakan Uraloğlu, TikTok yetkilileri ile görüştü: Sosyal medyada yaş sınırı için çalışmalar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya kullanımının çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek bu alanda kapsamlı önlemler üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, TikTok’un Türkiye ve Levant Bölgesi Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Başkanı Fatih Kafadar’ı kabul etti. Görüşmede sosyal medya platformlarının sorumlulukları ve işbirliği alanları masaya yatırıldı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Uraloğlu, sosyal medya mecralarının sunduğu fırsatların yanı sıra ciddi riskler de barındırdığını belirtti. Özellikle çocukların ve gençlerin siber zorbalık, çevrim içi taciz ve uygunsuz içeriklere karşı savunmasız kaldığını ifade eden Uraloğlu, bu sorunların hükümetin en öncelikli meselelerinden biri olduğunu vurguladı.

Yaş sınırlarına yönelik düzenlemeler geliyor

Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşmede 16 yaş altı bireylerin sosyal medya kullanımlarına yönelik düzenlemeleri değerlendirdiklerini hatırlatarak, “13 yaş altı ve 13-16 yaş grubu için farklı düzenlemeler planlıyoruz. Bu sayede dijital platformların sorumluluklarını artırarak zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları kurmayı hedefliyoruz,” dedi.

“Bilinçli dijital vatandaşlar yetiştirmeliyiz”

Uraloğlu, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullanarak sosyal medya platformlarının daha güvenli hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Bakan, sosyal medyada yaş sınırlamalarının yeniden yapılandırılması, bilinçli kullanımın artırılması ve platformlarla sürdürülebilir işbirliğinin sağlanmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu belirtti.