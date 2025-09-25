Bakan Uraloğlu: Türkiye, denizcilikte dünya ilk 10’una girdi

Büyükada Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirilen Dünya Denizcilik Günü Kahvaltı Programı'nda yaptığı konuşan Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütünün bu yıl Dünya Denizcilik Günü için belirlediği tema olan "Okyanusumuz, Yükümlülüğümüz, Fırsatımız" temasının sadece denizcilik için değil, tüm dünya için önemli bir hususu özetlediğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2024‘te dünya yük taşımacılığının yüzde 88'inin deniz yollarıyla gerçekleştiğini belirterek, küresel deniz yolu yük trafiği yüzde 2,4'lük artışla 12 milyar 643 milyon tona ulaştığını kaydetti.

Uraloğlu, "Ülkemizde de dış ticaret taşımaları dünya geneline yakın bir ortalamayla yüzde 86 seviyesinde deniz yoluyla yapılmaktadır. Bu rakamlar, denizciliğin uluslararası ticaretteki stratejik önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bakın, 2002'den bu yana limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yüzde 180, konteyner miktarı ise yüzde 443 arttı. 2024'te limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yaklaşık 532 bin tona, konteyner miktarı ise 13 milyon 529 bin TEU'ya ulaşmıştır. Bu yılın ocak-ağustos döneminde de limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3 artarak 366 milyon 799 bin tona ulaştı." şeklinde konuştu.

Elleçlenen konteyner miktarının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 9 milyon 381 bin tona ulaştığını bildiren Uraloğlu, bu artışların önemli bir başarıyı da beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Uraloğlu, "Uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımızın yanına bu yıl ilk kez listeye giren Aliağa limanımızı da çok şükür eklemiş olduk. Bu vesileyle dünyadaki 100 liman arasında 5 limana sahip olan ülkemiz gücünü küresel arenada da bu vesileyle tescil etmiş oldu." ifadelerini kullandı.

"Lider 10 ülke arasında yerimizi aldık"

Abdulkadir Uraloğlu, Türk denizciliğinin tarihi bir başarısını daha paylaşmanın heyecanını yaşadığını ve Türkiye'nin deniz ticaretindeki yükselişini bir kez daha ortaya koyan ve Türkiye'ye sınıf atlatan bir başarıya daha imza atmış olmanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Uraloğlu, "Bakın denizcilikle ilgili yaptığımız son programlarımızda dile getirdiğimiz bir vaadimiz vardı, o da Türk deniz ticaret filomuzu dünya sıralamasında ilk 10'a taşımak. 'Hiç şüpheniz olmasın ki ilk 10'a uzanan son dalgayı aşmak için kararlıyız ve Türkiye olarak ilk 10'daki lider denizci ülkeler arasında sancağımızı çok yakında dalgalandıracağız' diye hep beraber ve defaatle söylemiş olduk. Hamdolsun bu hedefe ulaşmak için kararlılıkla çalıştık, son dalgayı da aşarak bu büyük başarıyı elde ettik. Ülkemize denizci ülkeler arasında sınıf atlattık ve lider 10 ülke arasında yerimizi aldık. Bin groston ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filomuz, 53,1 milyon dedveyt kapasitesiyle dünya sıralamasında 11'inci sıradan 10'uncu sıraya yükseldi ve bir kez daha tekrarlıyorum denizcilikte Türkiye ilk 10'da." dedi.

Filonun 2002'de 8,9 milyon dedveyt ile 17'nci sırada yer aldığını aktaran Uraloğlu, 2025'in ilk yarısında 2 bin 203 gemiye ulaşarak dünya deniz ticaretinde ilk 10'a yerleştiğini vurguladı.