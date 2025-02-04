Bakan Uraloğlu: Türkiye, dünyanın en büyük 11. deniz ticaret filosuna sahip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bölge Liman Başkanları ile yaptığı toplantıda Türkiye’nin denizcilik alanındaki mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili olması nedeniyle jeostratejik açıdan büyük bir avantaja sahip olduğunu belirten Uraloğlu, denizcilik sektöründe yapılan yatırımlarla önemli bir seviyeye ulaşıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde denizcilik sektörüne yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Bakan, sektörün gelişimi için yeni düzenlemeler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Türkiye, dünyanın en büyük 11. deniz ticaret filosuna sahip

Uraloğlu, Türkiye’nin 2024 yılı itibarıyla dünyanın en büyük 11. deniz ticaret filosuna sahip ülke konumuna ulaştığını belirtti. Denizcilik sektörünün büyümesinin, ülkenin küresel ticaretteki konumunu güçlendirdiğini ifade eden Uraloğlu, limanlarda yapılan denetimlerin önemine de dikkat çekti. 2023 yılında limanlarda yaklaşık 5 bin geminin denetlendiğini söyleyen Bakan, gemi sigortaları konusunda yürütülen çalışmaların da ay içinde tamamlanacağını açıkladı.

Limanlarda 531 milyon tondan fazla yük elleçlendi

Türkiye’de 193 uluslararası deniz trafiğine açık liman tesisi bulunduğunu belirten Uraloğlu, geçen yıl 531 milyon tondan fazla yük elleçlendiğini ifade etti. Ülkedeki 71 liman başkanlığının gemi trafiğini yönettiğini ve denizlerde can ile mal emniyetini sağlama noktasında sorumluluk üstlendiğini belirten Bakan, liman başkanlıklarının etkinliğini artırmak için yeni hizmet teknelerinin devreye alındığını duyurdu.

Deniz taşımacılığında dijitalleşme ve yeni düzenlemeler

Bakan Uraloğlu, denizcilik sektöründe dijitalleşmenin hız kazandığını ve birçok hizmetin e-Devlet üzerinden sunulmaya başlandığını ifade etti. Liman Yönetimi Bilgi Sistemi (LYBS), Seyir İzin Belgesi Sistemi (SİB) ve Gemi İnsanı Bilgi Sistemi (GİBS) gibi dijital platformlar sayesinde süreçlerin daha hızlı, şeffaf ve etkin bir şekilde yönetildiğini belirtti.

Denizcilik sektöründe yeterli sayıda kalifiye personel istihdamının sağlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Bakan, limanlarda denetim kapasitesinin artırılacağını ve Avrupa Birliği limanlarında Türk bayraklı gemilerin performansının yükseltilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Türkiye’nin deniz taşımacılığındaki önemini artırmak için yatırımların süreceğini vurgulayan Uraloğlu, sektörün gelişimini destekleyecek yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirtti.