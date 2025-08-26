Bakan Uraloğlu: Türksat GES ile 82 milyon lira tasarruf sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat’ın geçen yıl devreye aldığı Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) ilk yılında önemli kazanımlar elde ettiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, 131 dönümlük alana kurulu santralin yalnızca bir yılda 17,5 gigawatt saat elektrik üreterek 82 milyon lira tasarruf sağladığını belirterek, “Bu üretim, 10 binden fazla hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer” dedi.

“360 bin ağaç değerinde katkı”

GES’in çevresel etkilerine dikkat çeken Uraloğlu, “Sadece bir yılda 8 bin 400 ton karbon salınımını engelledik. Bu rakam, yaklaşık 360 bin ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon miktarına eş değer. Doğaya, 500 futbol sahası büyüklüğünde yemyeşil bir orman kazandırmış gibi olduk” ifadelerini kullandı.

“Dijital altyapı temiz enerjiyle çalışıyor”

Türksat’ın enerji bağımsızlığının stratejik önemine değinen Bakan Uraloğlu, “Bugün Türkiye’nin uzaydaki haklarını koruyan Türksat; internetten yayıncılığa uzanan tüm kritik görevlerini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yürütüyor. Böylece hem dijital bağımsızlığımıza hem de sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyoruz” dedi.

“Tasarrufla ekonomiye güç katıyoruz”

82 milyon liralık tasarrufun büyüklüğüne dikkat çeken Uraloğlu, “Bu miktar yüzlerce okulun yıllık enerji giderini, hastanelerin aydınlatma ve ısıtma ihtiyacını karşılayabilir, onlarca köyün yıllık tüketimini sıfıra indirebilir. Bu kaynak hem ülke ekonomisine hem de yeni yatırımlarımıza güç katıyor” diye konuştu.

“Temiz enerji vizyonu sürecek”

Uraloğlu, yenilenebilir enerji yatırımlarının artarak devam edeceğini vurgulayarak, bakanlığa bağlı tüm kuruluşlarla birlikte “Temiz enerji, temiz bir dünya” vizyonu doğrultusunda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmakta kararlı olduklarını ifade etti.