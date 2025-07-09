Bakan Uraloğlu: Ulaşım ve haberleşme alanında yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından ‘ürün güvenliği’ konusunda bilincin arttırılması, farkındalık oluşturulması ve ürün güvenliği alanındaki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla ‘Ürün Güvenliği Haftası’ açılış konferansı düzenlendi.

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık olarak ürün güvenliği konusunun lojistik ve altyapı boyutuna özel önem verdiklerini dile getirerek, "Türkiye'de son 23 yılda ulaşım ve haberleşme alanında yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Gerçekten bu vesileyle de altyapımızı dünya ticaretinin ve lojistiğin kalbi olma noktasında çok ciddi bir şekilde güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki ulaşım ağlarıyla ürünlerin güvenli şekilde taşınması ve tüketiciye ulaşması için gayret içerisinde olduklarını aktaran Uraloğlu, "2022 yılında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 771 kilometreye çıkardık. Sadece 6 ilimiz birbirine bağlı iken, bugün 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, ulaştırma alanında gelecek hedeflerinden bahsederek, "Dünya ticaretinin önemli bir bölümü denizcilik üzerinden yürütülüyor. Türk sahipli filo büyüklüğümüz 51,9 milyon detveyt ile dünyada 11’inci sırada. Elbette bizim için yeterli değil. İlk hedefimiz 10’uncu sıraya, sonra da daha yukarıya doğru çıkarmaktır" dedi.