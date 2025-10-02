Bakan Uraloğlu'ndan deprem açıklaması: İletişim ve ulaşım altyapısında sorun yok

Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, büyük korku ve paniğe neden oldu.

Vatandaşlar hemen uzaktaki yakınlarını aramak için telefonlara sarılırken iletişimde bir aksama yaşanmadı.

"Ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı"

Bakan Uraloğlu dasosyal medya hesabından depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Çevre illerden de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, "Saha taramaları neticesinde ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.