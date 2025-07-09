Bakan Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Erişim engeli yok ama gerekirse yasaklarız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya platformu yapay zekası Grok hakkında açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, Grok hakkında erişim engeli kararı olmadığını ancak gerekirse yasaklayabileceklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, 50'den fazla içerik kaldırma kararının şirkete iletildiğini belirtti.

Uraloğlu bugün X ile görüşüleceğini de söyledi.

Soruşturma başlatılmıştı

Grok'un birçok kullanıcıya verdiği cevapların içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Grok'tan konuya ilişkin açıklama yapılmıştı. Açıklamada, son paylaşımların farkında olunduğu ve gerekli çalışmaların yapıldığı belirtilmişti.

X'in yapay zeka uygulaması Grok'un hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar olduktan sonra xAI, Grok'un X'te paylaşım yapmasından önce nefret söylemini yasaklamak için harekete geçti. xAI yalnızca gerçeği arayanları eğitiyor ve X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde eğitimin iyileştirilebileceği modeli hızla belirleyip güncelleyebiliyoruz."