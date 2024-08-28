Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul'daki taksi sorunu ile ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İBB'nin yarın yapılacak UKOME toplantısı için hazırladığı teklifi onaylayacaklarını duyurdu. Uraloğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'daki taksi probleminin çözümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız." ifadesini kullanan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz."

İmamoğlu: İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, x hesabından yaptığı paylaşımla perşembe günü yapılacak UKOME toplantısını işaret etti.

İmamoğlu "Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum" mesajını paylaştı.

Her 500 kişiye bir taksi düşmesi planlanıyor

İstanbul için yapılacak özel teklifte hedef her 500 kişiye bir taksi düşmesi planlanıyor. İBB'nin çözüm önerisi "Uygulama tabanlı taksi sistemi."

Taksiler lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışacak

Bu sistemle taksiler, yalnızca elektronik ulaşım ve yönetim lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışacak.

Taksilerde tepe lambası olmayacak

Yoldan değil sadece entegre taksi duraklarından yolcu alabilecekler. Farklı renklerdeki taksilerde tepe lambası olmayacak.

T plakalı araçlar kullanılacak

Ama ayırt edici tasarıma sahip damalı T plakalı araçlar kullanılacak. Araçlarda güvenlik bölmeleri de olacak. Sayılarının ise 2 bin 500 civarında olabileceği belirtiliyor.