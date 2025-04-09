Bakan Uraloğlu'ndan Meta'nın gençlere yönelik kararına destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meta’nın çocuklara yönelik yeni güvenlik adımlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Meta’nın Instagram platformunda genç kullanıcıları kapsayan kararlarını olumlu bulduklarını belirten Uraloğlu, bu gelişmenin Türkiye'de yürütülen dijital güvenlik politikalarıyla örtüştüğünü ifade etti.

Bakan Uraloğlu, yaptığı paylaşımda, AK Parti hükümetleri olarak çocukların ve gençlerin dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanmasının en öncelikli konulardan biri olduğunu vurguladı. Meta’nın attığı bu adımın, Türkiye’de hazırlıkları süren “sosyal medya yaş kısıtlaması taslağı” ile uyumlu olduğunu belirterek, “Bu karar, Bakanlık olarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikalarımızın küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli” ifadelerini kullandı.

Ebeveyn onayı ve bulanıklaştırma adımları

Meta’nın aldığı kararla birlikte, 16 yaş altı kullanıcılar için Instagram’da ebeveyn izni olmadan canlı yayın açmak mümkün olmayacak. Ayrıca özel mesajlardaki görsellerde yer alan 'otomatik bulanıklaştırma' özelliği, genç kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılamayacak.

Bu değişikliklerin çevrim içi riskleri azaltma açısından önemli olduğunu belirten Uraloğlu, “Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çocuklarımızın dijital alanda güçlü, özgür ama aynı zamanda güvenli bir şekilde var olabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi. Ulusal ölçekte dijital güvenlik politikaları geliştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, küresel teknoloji şirketleriyle iş birliğinin süreceğini kaydetti.

Uygulama ilk olarak bazı ülkelerde denenecek

Meta’nın açıklamasına göre, Instagram platformundaki 'Teen Accounts' (Genç Hesaplar) özelliği ilerleyen süreçte Facebook ve Messenger platformlarına da genişletilecek. Söz konusu yeniliklerin önümüzdeki birkaç ay içerisinde ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya’da test edileceği bildirildi.