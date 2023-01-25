Bakan Varank açıkladı: Uzaya gidecek adaylar belli oldu

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılında bir Türk vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Orada bilimsel deneyler bu arkadaşımız gerçekleştirecek. Bu Türk uzay yolcularının seçiminde sağlık bilimleri üniversitesinin ciddi katkıları oldu. Uzay ve havacılık alanında ciddi psikolojik testleri beraber gerçekleştirdik."

"En güzel şekilde temsil edecek"

Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti: "Adaylarımız aslında belli, yakın zamanda da inşallah sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla bu isimleri paylaşmış olacak. Türkiye 100. yılında bir vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna gönderecek. Bir Türk vatandaşı ay yıldızlı al bayrağımızı uluslararası uzay istasyonunda en güzel şekilde temsil edecek."