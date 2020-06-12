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Bakan Varank: COVID-19'a karşı kendi sentezimizle çok önemli bir ilacı ürettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "COVID-19'a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik" dedi.

Bakan Varank: COVID-19'a karşı kendi sentezimizle çok önemli bir ilacı ürettik
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "COVID-19'a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik." dedi.

Varank, yerli sentez ilaçla ilgili, "Ruhsatlandırma aşamasına gelmesi mutluluk ve gurur verici.Bu aşamadan sonra tedavide kullanılması ve ihracatı planlanıyor." ifadelerini kullandı.

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