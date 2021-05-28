Bakan Varank: İnovatif aşı Faz-2 için gönüllüler aranıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 1’inci aşaması başarıyla tamamlanan VLP aşısında Faz-2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arandığını söyledi.

Paylaşımında, "En yenilikçi aşı adayımızda Faz-1 aşamasını başarıyla tamamladık. Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz." ifadelerine yer veren Varank, aşının tüm dünyaya şifa olmasını istediklerini vurguladı.

En az 480 gönüllü katılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen yerli VLP tipi aşı adayının insan denemelerinde yeni bir aşamaya geçildiği kaydedildi.

Buna göre, Faz-1 aşamasında güvenilirliği kanıtlanan VLP tipi aşının etkinliğini ölçecek Faz-2 evresi için çalışmalar başladı.

Faz-1 aşamasında Bakan Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte toplamda 38 kişinin gönüllü olarak aşı yaptırdığı insan denemelerinin Faz-2 aşamasına en az 480 gönüllü katılacak.

Gönüllüler 18 yaşını doldurmuş, herhangi bir sağlık sorunu veya hastalığı olmayan, genel sağlık durumu iyi kişilerden seçilecek. Gönüllülerin, COVID-19 antikoru geliştirmemiş olması, COVID-19 PCR, HIV, Hepatit B ve C testlerinin negatif çıkması istenecek.

Hamileler gönüllü olamayacak. Gönüllülerin, tam kan sayımına, karaciğer, böbrek fonksiyonlarına ve kan şekerine bakılacak. Ayrıca gönüllülerden bilgilendirilmiş onay formunu imzalamaları istenecek.