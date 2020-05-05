Bakan Varank: Otomotivde tüm fabrikalar 11 Mayıs’ta faaliyete başlayacak

05 Mayıs 2020

ANKARA - DÜNYA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, normalleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Üretimde önemli gelişmeler olduğunu belirten Varank, otomotiv fabrikalarının büyük bölümünün yeniden üretime geçtiğini hatırlatarak, tüm ana fabrikaların 11 Mayıs'ta tekrar faaliyetlerine başlamış olacağını söyledi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de sağlık Bilim Kurulu gibi sanayi sektörüne de bu süreçte yön verecek bir kurul oluşturulmasını istedi.

Ankara Sanayi Odası(ASO) Meclis Toplantısına Webinar üzerinden katılan Bakan Mustafa Varank, bazı tekstil fabrikalarının çalışmaya başladığını, AVM’lerin açılması ve ihracat kanallarının normalleşmesiyle sanayinin hızla toparlanacağını belirtti. Varank, “Zor bir dönemden geçiyoruz ama bunu önümüze çıkaracağı fırsatları da iyi değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretici ve tüketicilerin davranış kalıplarını değiştirdiğini belirterek, küresel ekonomide geçici şok oluşabileceği gibi, kalıcı hasar bırakan uzun vadeli duruma da dönüşebileceğini söyledi.

Türkiye’nin küresel şokta başarılı bir sınav verdiğini belirten Varank, fabrikaların temelli kapanması yönünde bir yaklaşımlarının olmadığını bildirdi. Varank sokağa çıkma yasağı döneminde 16 bin 900 fabrikanın daha üretime devam ettiğini anlattı.

Asıl başarının yeni normali şimdiden şekillendirmekten geçtiğinin altını çizen Varank, sanayicilerden 5 talepte bulundu:

Bakan Varank'tan sanayicilere 5 talep

Asıl başarının yeni normali şimdiden şekillendirmekten geçtiğinin altını çizen Varank, sanayicilerden 5 talepte bulundu:

1- Çalışanlarınızın sağlığını güvence altın alın.

2- Dinamik olun, bu süreci birlikte yönetelim.

3- Tedarik zincirindeki konumunuzu güçlendirin, küresel şirketlere tedarikçilik teklifinde bulunun.

4- Yerlileşme oranını artırın.

5- Dijital teknolojiye yatırım yapın.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir:

Sağlıkta olduğu gibi sanayi için de kurul oluşturulsun

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, toplantının açılış konuşmasında, bundan sondaki sürecin daha iyi yönetilmesi için sağlık sektöründeki Bilim Kurulu gibi, sanayi için de bir kurul oluşturulmasını önerdi.

Tedarik zincirinde yaşanan aksaklığın, ihracat potansiyelinde sıkıntı yarattığına vurgu yapan Özdebir, ihracatın korunması için teşviklerin devam etmesi gerektiğine değindi.

Pandeminin, küresel dünyayı hem sosyal hem de ekonomik olarak derinden etkilediğini belirten Özdebir, “Küreselleşme olgusunun kaçınılmaz olarak düşüşe geçtiği günlere doğru eviriliyoruz” dedi.

Türkiye’nin küresel pazarda orta ve uzun vadede rekabet gücünün artırılmasının, ithal ikameci ve katma değeri görece yüksek ürünlerin ağırlıkla üretildiği bir sanayi yapısına kavuşmakla mümkün olacağını belirten Özdebir, küresel ekonominin toparlanma hızına bağlı olarak ihracatın da toparlanacağını anlattı.

İhracatın önümüzdeki dönemdeki seyrinin bugün uygulanan sanayi politikalarına bağlı olacağının altını çizen Nurettin Özdebir, normalleşme döneminde öncelikli gündem maddesinin işsizlik olacağını bildirdi.