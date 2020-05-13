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Bakan Varank: Sentez ilaç alanında bir müjdemiz olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak" dedi.

Bakan Varank: Sentez ilaç alanında bir müjdemiz olacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID-19 Türkiye Platformu'nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"nda yaptığı konuşmada, "Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak." dedi.

Varank, "Yarın 'Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme' ve 'Patent Tabanlı Teknoloji Transferini Destekleme' çağrılarına çıkıyoruz" diye konuştu.

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