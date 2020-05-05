Bakan Varank: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs’ta açılacak

05 Mayıs 2020

ANKARA - DÜNYA

Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Toplantısına Webinar üzerinden katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, normalleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Üretimde önemli gelişmeler olduğunu belirten Varank, otomotiv sektöründe üretimin başladığını, 11 Mayı’ta ise tüm ana fabrikaların faaliyete başlayacağını bilirdi.

Bazı tekstil fabrikalarının çalışmaya başladığını, AVM’lerin açılması ve ihracat kanallarının normalleşmesiyle sanayinin hızla toparlanacağını belirten Varank, “Zor bir dönemden geçiyoruz ama bunu önümüze çıkaracağı fırsatları da iyi değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Bakan Varank'tan sanayicilere 5 talep

Asıl başarının yeni normali şimdiden şekillendirmekten geçtiğinin altını çizen Varank, sanayicilerden 5 talepte bulundu:

1- Çalışanlarınızın sağlığını güvence altın alın.

2- Dinamik olun, bu süreci birlikte yönetelim.

3- Tedarik zincirindeki konumunuzu güçlendirin, küresel şirketlere tedarikçilik teklifinde bulunun.

4- Yerlileşme oranını artırın.

5- Dijital teknolojiye yatırım yapın.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir:

Sağlıkta olduğu gibi sanayi için de kurul oluşturulsun

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, toplantının açılış konuşmasında, bundan sondaki sürecin daha iyi yönetilmesi için sağlık sektöründeki Bilim Kurulu gibi, sanayi için de bir kurul oluşturulmasını önerdi.

Tedarik zincirinde yaşanan aksaklığın, ihracat potansiyelinde sıkıntı yarattığına vurgu yapan Özdebir, ihracatın korunması için teşviklerin devam etmesi gerektiğine değindi.