Bakan Varank, üçüncü çocuğunun doğum haberini bütçe görüşmelerinde aldı

Bütçe görüşmeleri sırasında üçüncü çocuğunun doğum haberini alan Varank'ı ilk tebrik eden, bütçe görüşmeleri için komisyon sıralarında yan yana oturduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.



Daha sonra TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Varank'ı kutladı. Siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de Meclis Genel Kurulu’nda Varank'ı kutladılar.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bütçe görüşmelerine verilen yarım saatlik arada eşinin doğum yaptığı , TOBB ETÜ Hastanesine giderek eşini ve yeni doğan kızını gördü.



Varank, daha sonra Meclis'e dönerek bütçe görüşmelerine devam etti.