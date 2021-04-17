Bakan Varank yerli aşı oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,, Ankara Onkoloji Hastanesi'nde TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşamasında aşı yaptırdı.

Varank, Faz 1 gönüllüsü olmanın oldukça önemli olduğunu bildirerek, "Türkiye'de Faz 1 çalışması şimdiye kadar aşıda çok fazla yapılmadı. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Tabi ki aşılama vaktiniz geldiyse aşıya adaysanız lütfen Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı aşıları kendinize yaptırın. Ama yerli aşı çalışmalarında da gönüllü olmak istiyorsanız lütfen çekinmeyin. Bakın biz burada Hasan Hocamızla beraber Faz 1 yani ilk insan denemelerinde gönüllü olduk. Ve aşımızı yaptırdık. İnşallah bu çalışmalarla Türkiye'nin VLP denilen yeni teknolojideki aşısında hızlıca ilerleyerek sene sonuna kadar Faz 3 çalışmalarını tamamlayıp Türkiye'nin VLP yerli ve milli aşısını biz elimize almak istiyoruz. Sadece Türkiye'ye faydası olmasın. Aynı zamanda insanlığa faydası olsun istiyoruz. Buradaki hocalarıma da çok teşekkür ediyorum