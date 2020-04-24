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Bakan Varank: Yerli oto süreci salgından etkilenmeyecek

Bakan Varank, COVID-19 salgınının yerli otomobil fabrikasının temel atma tarihinde bir aksaklığa yol açmasını beklemediklerini söyledi.

Bakan Varank: Yerli oto süreci salgından etkilenmeyecek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID-19 salgınının yerli otomobil üretim sürecine etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Varank, “COVID-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz" dedi.

Fabrika'nın ÇED raporunu alma aşamasında olduğunu kaydeden Varank, "Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak" ifadelerini kullandı

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