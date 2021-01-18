Bakan Varank'tan Facebook açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Facebook'un Türkiye'de temsilcilik açma kararına ilişkin, "Facebook açısından bu isabetli bir karar olmuştur. Türkiye'de artık herkesin eriştiği, haberlerin, bilgilerin çok hızlı dolaşıma sokulduğu bu platformların yerel kanunlardan bağımsız olması düşünülemez." dedi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odasında, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Varank, sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilcilik açmasını Meclisten kanun geçirerek zorunlu kıldıklarını, bu düzenlemenin sonucu olarak VK, YouTube, Tiktok, Dailymotion ve Linkedin gibi bir çok platformun Türkiye'de temsilcilik açma kararı verdiğini belirtti.

En son Facebook'un da Türkiye'de temsilcilik açma kararı açıkladığını dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz son dönemde mesajlaşma programı olan Whatsapp ile beraber oldukça gündeme geldi. Tabi Facebook açısından bu isabetli bir karar. Türkiye'de artık herkesin eriştiği, haberlerin, bilgilerin çok hızlı dolaşıma sokulduğu bu platformların yerel kanunlardan bağımsız olması düşünülemez. Tabi biz bu yasal düzenlemeyi hayata geçirdiğimizde bunu adeta sansür düzenlemesi olarak göstermeye çalışanlar oldu. Ama görüyoruz ki Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede benzer düzenlemeleri kabul eden bu şirketlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ikinci sınıf vatandaş uygulama yapması kabul edilemezdi. Biz bu çifte standardı ortadan kaldıran bir düzenlemeyi hayata geçirdik. İşte bunun olumlu neticelerini de alıyoruz.

Biliyorsunuz artık tüm global firmaların buna uyması gerekiyor. Birlik ve beraber olduğumuzda, Türk vatandaşlığının haklarını koruyan kanunların arkasında durduğumuzu gösterdiğimizde global markaların da buna nasıl uyduğunu görüyoruz. Bundan sonra da sosyal medya ağları dünyada hangi vergileri ödüyorlarsa burada da aynı vergileri ödemeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tabi ki ülkemizden elde edilen gelirlerden gereken vergileri ödemeleri için büyük bir gayretle çalışacağız. Alınan karar da hayırlı uğurlu olsun."