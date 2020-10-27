Bakan Varank'tan 'Fransız mallarına boykot' açıklaması
Bakan Varank, "Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız." dedi.
Bakan Varank, "Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA