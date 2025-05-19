Bakan Vedat Işıkhan: 'Genç istihdamı için metal sektörü önceliklendirildi'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı Türk Metal Sendikası tarafından düzenlenen Genç İşçiler 2. Büyük Kurultayı'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "1 Şubat'ta yürürlüğe giren Ulusal İstihdam Stratejisi ile metal sektörü stratejik öncelikler arasına alındı. Özellikle genç istihdamı için sektör önceliklendirildi" ifadelerini kullandı.

"Sektör, 2 milyonun üzerinde kişiyi istihdam ediyor"

Bakan Işıkhan, metal sektörünün Türkiye'nin ihracatının yüzde 40'ına yakınını tek başına karşıladığını belirtip, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yıllık 94 milyar dolarlık ihracat kapasitesiyle, ülkemizin toplam ihracatının yüzde 40'ına yakınını tek başına gerçekleştiren bu sektör; otomotivden çeliğe, alüminyumdan ağır sanayiye kadar geniş bir yelpazede yüksek katma değer üretiyor.

Ve işte bu dev sektörde, yaklaşık 195 bin iş yeri faaliyet göstermekte olup, sektör yaklaşık 2 milyon düzeyinde kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır. Ayrıca metal sektöründe bugün 30 yaş altında, yaklaşık 564 bin gencimiz istihdam ediliyor. Bu sayı her yıl artıyor."

Metal sektöründe gençlerin de üretime katıldığını belirten Işıkhan, "Bu tablo, bizi hem gururlandırıyor hem de gelecek adına umutlandırıyor. Ayrıca bu gençlerin yüzde 17'si kadınlardan oluşuyor. Bu oran da gösteriyor ki; Türk kadını üretimin merkezinde, atölyede, montaj hattında, metalin yürekli işçileri arasında yerini almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Metal sektöründe sendikalaşma yüzde 19 düzeyinde"

Bakan Işıkhan, Türk Metal Sendikası'nın gerçekleştirdiği kurultayın aynı zamanda bir hak arayışının göstergesi olduğunu işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bakınız; Türkiye genelinde işçilerimizin sendikalaşma oranı yaklaşık yüzde 15 iken, metal sektöründe bu oran yüzde 19 düzeyinde. Yani sizler, ortalamanın üzerinde bir sendikal bilinçle bu mücadelede yer alıyorsunuz. Bugün, metal işkolunda 1 milyon 987 bin işçi çalışmakta ve bunların 382 bini sendikalı durumdadır. Sadece; Türk Metal Sendikası'nın üye sayısı 294 bine yaklaştı. Bu başarı; alın terinin, emeğin ve mücadelenin eseridir."

"Genç istihdamı için sektör önceliklendirildi"

Metal sektörünün, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin en çok etkilediği sektörlerin başında geldiğini söyleyen Işıkhan, "Bu dönüşümün getirdiği her değişim aynı zamanda gençler için yeni fırsat kapılarıdır. Yapay zekadan otomasyona, verimlilikten enerji verimliliğine kadar her başlıkta gençlerin dinamizmine ihtiyaç var. Bu noktada 1 Şubat'ta yürürlüğe giren Ulusal İstihdam Stratejisi ile bu sektör stratejik öncelikler arasına alındı. Özellikle genç istihdamı için sektör önceliklendirildi. Gençlerin daha nitelikli, güvenceli ve sürdürülebilir koşullarda istihdam edilmesini destekliyoruz" dedi.

"Emek mücadelesinde uluslararası iş birliğini önemsiyoruz"

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu (UAMİF) çatısı altında işçi temsilcilerinin de kurultayda yer aldığını hatırlatan Bakan Işıkhan, "İşçilerin emeği uluslararası sınırları aşar; alın teri tüm toplumların ortak değeridir.

Türk Metal Sendikası da bir ayağı değerlerimizde sabit dururken, diğer ayağıyla da evrensel bir sendikacılığın tüm gereklerini yerine getiren vizyoner bir sendikadır. Türkiye olarak; barıştan, kalkınmadan, adaletten ve sosyal dayanışmadan yana olan her ülkeyle dostluk kuruyoruz. Eğitimden yatırıma, kültürden ticarete kadar her alanda olduğu gibi emek mücadelesinde de uluslararası iş birliğini önemsiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.