Bakan Yanık: Başak Cengiz'in görüntülerini sızdıranlara suç duyurusunda bulunduk
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sokak ortasında katledilen Başak Cengiz'in öldürülme görüntülerini sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Bakan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Başak kızımızın kederli ailesine bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok." ifadelerini kullandı.
Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.— Derya Yanık (@deryayanikashb) November 16, 2021
Başak kızımızın kederli ailesine bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok.