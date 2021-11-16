  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bakan Yanık: Başak Cengiz'in görüntülerini sızdıranlara suç duyurusunda bulunduk
Takip Et

Bakan Yanık: Başak Cengiz'in görüntülerini sızdıranlara suç duyurusunda bulunduk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sokak ortasında katledilen Başak Cengiz'in öldürülme görüntülerini sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bakan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Başak kızımızın kederli ailesine bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok." ifadelerini kullandı. 

Etiketler
türkiye