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Bakan Yanık: Çalışma arkadaşımızı ve kızını kaybettik

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenler arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli olan Yusuf Meydan ile kızı Ecrin'in de olduğu bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenler arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli olan ve ailesiyle iznini geçirmek üzere kente gelen Yusuf Meydan ile kızı Ecrin'in de olduğu bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın ardından edindiği yeni bir bilgiyi paylaşarak, şunları kaydetti:

"Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun.

Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek."

Yusuf Meydan'ın Adana'da Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde görev yaptığı ve İstanbul'a ailesiyle izinli gittiği öğrenildi.

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