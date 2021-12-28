Bakan Yanık: Doğalgaz yardımı yapacağız

Bakan Yanık, “Anadolu Soruyor” adlı programda Bakanlığa bağlı kuruluşlar hakkında bilgi verdi.



Yanık, sosyal yardımlar konusunda şu bilgileri paylaştı:



“Sosyal yardımları talep odaklı olmaktan çıkarıp, arz odaklı bir şekilde yapmaya başladık. ASDEP personelimiz kapı kapı geziyor, ihtiyaçları tek tek tespit ediyor. Sunulması gereken bir hizmet varsa bunu gerçekleştiriyoruz, yapmamız gereken işlemi yapıyoruz.”

CHP’li belediyeler keşke ‘kara kış paketlerini’ verseler

CHP’li belediyelerin ‘kara kış paketi’ kampanyaları hakkında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Samimiyetle söylüyorum; CHP’li belediyeler keşke ‘kara kış paketlerini’ verseler ama veremezler. Bunların hepsi göz boyama. Bu paketin ismi güzel görünüyor da içi boş görünüyor.” ifadesini kullandı.

Doğalgaz yardımı yapacağız

Bakanlık olarak yapılacak doğalgaz yardımının detaylarını da anlatan Bakan Derya Yanık, “Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız." diye konuştu.